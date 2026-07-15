По делу о хищении полмиллиарда рублей на строительстве водовода в Донецк предъявлено обвинение

Фигурантам уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных Минобороны на госконтракт по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, предъявили обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, обвиняемые закупили некачественное китайское оборудование.



Версия ГВСУ СКР заключается в том, что в рамках госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс Военно-строительная компания (ВСК) заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. НЭСТ привлекло субподрядчиком "Интерарм", чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям.



После монтажа на участке около 300 м появились прорывы и протечки. Ущерб был оценен в полную стоимость контракта. Фигуранты вину не признают и сейчас знакомятся с материалами расследования, сообщает "Коммерсант".



До начала боевых действий Донбасс потреблял воду из канала, ведущего из Северского Донца, который впоследствии был перекрыт украинской стороной. В 2022 году началось возведение нового канала, который должен был соединить реку Дон и обмелевшее русло старого, при этом стройка обернулась уголовным делом. Курировал проект занимавший тогда должность замминистра обороны Тимур Иванов, позже получивший длительный срок по экономическим статьям УК.



Сейчас в Донецке и окрестных городах вода подается раз в три дня на несколько вечерних часов.