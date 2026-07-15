На Ямале комплексной поддержкой охвачены 70% ветеранов СВО

В Ямало-Ненецком автономном округе адресную помощь в рамках региональной программы адаптации получают около 70% ветеранов специальной военной операции. Программа включает медицинскую и психологическую реабилитацию, содействие в трудоустройстве и решение социальных вопросов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Региональная программа адаптации состоит из пяти последовательных этапов. На первом специалисты проводят анкетирование, чтобы определить индивидуальные потребности ветерана. Второй этап — медицинская реабилитация, протезирование и психологическая поддержка. Третий — улучшение жилищных условий, санаторно-курортное лечение и социальное сопровождение. Четвёртый этап включает профессиональное обучение и помощь в трудоустройстве. Пятый направлен на вовлечение ветеранов в общественную, культурную и спортивную жизнь. За каждым участником закреплён персональный куратор, всего в реализации программы задействовано около 800 специалистов.

До конца года в Харпе и Тарко-Сале откроются два новых стационарных отделения медицинской реабилитации. Шесть специалистов среднего медицинского персонала уже прошли повышение квалификации и приступили к работе в отделении медреабилитации Салехардской окружной клинической больницы.

Комплексная программа адаптации ветеранов СВО стартовала на Ямале в конце 2025 года по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Помимо перечисленных мер, она предусматривает выдачу реабилитационных сертификатов, которые могут получить жители региона независимо от места заключения контракта.