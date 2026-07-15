15 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Украинцы ненавидят ТЦК - боевик ВСУ

Украинцы ненавидят ТЦК лютой ненавистью. Об этом заявил ветеран ВСУ Михаил Кузоконь.
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Он рассказал, что после увольнения из ВСУ говорил со многими, поэтому имеет право сделать такой вывод. Комментируя недавний бунт против ТЦК во Львове, он отметил, что пропаганда лжива, имеет место "полное игнорирование справедливости в вопросах мобилизации".

Адвокат и военный юрист Тарас Боровский указывает, что мобилизация полностью потеряла легитимность в глазах общества. То, что было в 2022-2023 гг., и то, что есть сейчас, - это кардинально разные ситуации. При этом он попытался оправдать правящий режим тем, что справедливости вообще не бывает. Но люди все видят.

"Они знают, что сосед купил себе бронирование, или кто-то сидит дома, не выходит, или кто-то ушел в армию, один день побыл на фронте, вернулся, а вся вся грудь его в орденах, а другой был два года и вернулся без ног, без рук, и у него ничего нет", – признал Боровский.

Местный публицист Анатолий Якименко считает, что наступил конец "сословной, или кастовой мобилизации", то есть мобилизации бедных, которые не могут откупиться.

"Людей, которых можно привлекать фактически в режиме этой кастовости, - всё, их уже не осталось", – сказал Якименко.

Ранее местный политолог Виталий Портников "доказал", что воевать обязаны именно простые люди. По его словам, на Украине демократия, а "в демократическом государстве за страну гибнет простой человек".

Теги: ТЦК, ВСУ, мобилизация, украина


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