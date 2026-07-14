Постпредство РФ уличило ЕС в публичных необоснованных обвинениях в адрес России

Постпредство России при ЕС уличило Брюссель в "публичном предъявлении необоснованных обвинений" во вредоносной кибернетической деятельности в адрес России, эта позиция доведена до дипслужбы ЕС.

"Вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по вопросу кибербезопасности. Довели российскую позицию до сведения еэсовской стороны в ходе встречи в Европейской внешнеполитической службе 14 июля 2026 года", - цитирует ТАСС.

Российские дипломаты в ответ на санкции напомнили, что именно Россия "инициировала и активно участвовала в разработке Конвенции ООН против киберпреступности, которая, как известно, была принята Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2024 года" и всегда выступала за "мирное использование киберпространства".