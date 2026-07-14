Смерч снес крышу и перевернул грузовик в Башкирии

Смерч снес крышу и перевернул грузовик в Башкирии, сообщает SHOT.

Смерч увидели жители села Турумбет в Аургазинском районе. Катаклизм повредил фасад и крышу частного дома, а также опрокинул многотонный грузовик. Информации о пострадавших нет. Местные пока своими силами восстанавливают село.

Также воронку, похожую на смерч, заметили жители Подмосковья — в Дмитрове и Яхроме. Природное явление длилось около 15 минут, а затем "рассеялось по пути". Предварительно, разрушений нет.



