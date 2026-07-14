В Свердловской области эвакуировали филиал ирбитской больницы из-за угрозы затопления

В Зайковском филиале Ирбитской городской больницы пациентов перевели в филиал медучреждения в Ирбите. Те, кто может проходить лечение амбулаторно, отправлен домой, сообщили Накануне.RU в ДИП региона.

Причиной стало то, что в связи с угрозой затопления на трансформаторной подстанции отключили электроснабжение.

Ранее в уральском городе Ирбит ввели режим ЧС муниципального уровня из-за опасного уровня воды в местной реке Ница. По последним данным, высота уровня воды в Нице достигла отметки 741 сантиметр. По данным МЧС, гидрологическая обстановка в Свердловской области остается напряженной.