WSJ: Китай готов отказаться от "Силы Сибири-2", если газ не будут поставлять по внутрироссийским ценам

Китай не готов рассматривать проект строительства газопровода "Сила Сибири-2", если газ по нему не будет поставляться в КНР по внутренним российским тарифам, которые сейчас субсидируются российским бюджетом за счет экспорта, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным WSJ, китайская сторона дала понять, что не отступит от своих условий, во время последнего визита Владимира Путина в Пекин. Также Китай озвучил тезис: вопрос об этом газопроводе не стоит поднимать в будущем, если российская сторона не готова принять заявленные требования.

Издание отмечает, что все текущие документы по "Силе Сибири-2" ни к чему не обязывают стороны.

В мае 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что работа по проекту ведется, переговоры проходят на корпоративном уровне, к финализации переговоров еще не подошли.

Впервые о второй ветке газопровода "Сила Сибири" заговорили более десяти лет назад, с тех пор не определена ни точная трассировка, ни объемы поставок.