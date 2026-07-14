Для автомобилей чиновников Ленобласти введут лимиты на топливо

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что поручил установить лимит на топливо для служебных автомобилей региональных чиновников. Он будет идентичен тому, который действует на всех АЗС региона.

"Никаких исключений. На решение текущих задач этого достаточно, а если чего-то не хватит - видео-связь никто не отменял. Лишних поездок не будет", - написал глава Ленобласти в Telegram-канале.

Также Дрозденко сообщил, что жители могут в счет лимита, установленного на каждой конкретной АЗС, заправлять в канистры до 10 литров топлива для садовой техники. Важное условие - использовать только ГОСТовские канистры, предназначенные для хранения ГСМ. Это безопасно и разумно", - добавил он.

Ранее глава Новосибирской области Андрей Травников посоветовал своим коллегам-чиновникам начать экономить бензин при поездках на служебном транспорте. На оперативном совещании, посвященном ситуации с обеспечением топливом глава области призвал к разумному сокращению поездок.