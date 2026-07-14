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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Рок-забег "Жизнь в Движении" пройдет в Екатеринбурге 8 августа

Власти Екатеринбурга определились с датой проведения рок-забега "Жизнь в Движении". Испытать себя на выносливость жители уральской столицы смогут 8 августа, сообщает департамент информполитики региона.

Более того, забег станет прологом к легкоатлетическому марафону "Европа-Азия", который объединит профессиональных спортсменов и любителей бега.

"Марафон "Европа-Азия" – это традиционное спортивное событие, которое уже полюбилось жителям Свердловской области и гостям региона. В этом году в честь Года уральского рока впервые будет организован благотворительный рок-забег. Кроме того, 8 августа в Екатеринбурге также пройдет открытие Спартакиады народов России. Наш регион станет поистине спортивным центром страны", – сказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Принять участие в рок-забеге может любой желающий и совершенно бесплатно. За преодоление дистанции в 3 км каждый участник получит эксклюзивную памятную медаль.

Напомним, что уже на следующий день – 9 августа в рамках марафона "Европа-Азия" состоятся детский забег, а также забеги на дистанции 3, 10, 21 и 42 км.

Теги: Екатеринбург, Жизнь в Движении, Европа-Азия, рок-забег, марафон


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