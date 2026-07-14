В Челябинске у каратиста после избиения тренером развилось косоглазие

В Челябинске утверждён приговор тренеру по каратэ, которая избила воспитанника. Так решил суд.

Конфликт случился в марте 2022 г. в спортзале дворца культуры "ООО ЧТЗ-Уралтрак". Во время тренировки между тренером и воспитанником возник конфликт. Тренер ударила мальчика ногой по лицу. Результат – сотрясение головного мозга и косоглазие из-за защемления мышцы правого глаза.

Медики оценили травму как тяжкий вред здоровью. Суд первой инстанции приговорил тренера к двум с половиной годам колонии общего режима. Она не согласилась с приговором и обжаловала его, однако в итоге решение оставлено без изменений. Оно вступило в силу, сообщает прокуратура Челябинской области.