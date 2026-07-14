В Перми осужден бывший полицейский за смертельное ДТП, в котором погибли два человека

В Перми вынесен приговор бывшему полицейскому, по вине которого в октябре 2025 года произошло смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Авария случилась 26 октября 2025 года в ночное время на дороге "Новые Ляды — Сылва". Водитель, находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права управлять транспортными средствами на два года 10 месяцев.