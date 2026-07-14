Спасатели "РМК Поиск" помогают в ликвидации последствий паводка в Ирбите

Специалисты "РМК Поиск" продолжают ликвидацию последствий паводка в Ирбитском муниципальном округе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, сегодня работы ведутся в населенных пунктах Горки, Стриганское, Килачевское и Зайково. Утром представители подразделения приняли участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совместно с экстренными службами определили приоритетные направления дальнейшей работы.

В течение дня спасатели "РМК Поиск" организовали работу трех лодочных переправ в селах Стриганское и Килачевское. Специалисты продолжают осуществлять мониторинг уровня воды на гидропостах и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также они ведут откачку воды с территории сельскохозяйственного производственного кооператива "Килачевский" и создают ортофотоплан поселка Зайково.

Сегодня из подтопленных территорий были эвакуированы 10 человек, в том числе 7 детей.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 65 человек и 24 единицы техники. От "РМК Поиск" задействованы 21 специалист и 11 единиц техники, включая лодки, БПЛА, квадроцикл, грузовые и легковые автомобили.