Трамп ответил на вопрос о якобы причастности России к смерти Грэма*

Президент США Дональд Трамп отверг версию о причастности России к смерти сенатора Линдси Грэма*.

"Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать "да", но полагаю, что у него были проблемы [со здоровьем], и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте", – сказал Трамп в интервью Newsmax.

71-летний сенатор-республиканец Грэм* скоропостижно скончался после поездки в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским. Политик был с визитом на Украине 10 июля, а вечером 11 июля умер. Причиной названы проблемы с сердцем. Сообщалось, что Зеленский срочно дал команду проверить, с кем еще встречался Грэм* на Украине, потому что его смерть бросает тень и на главу киевского режима.

* внесен в перечень террористов и экстремистов в России