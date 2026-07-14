Комитет Верховной рады одобрил отставку премьера Украины Юлии Свириденко

Комитет Верховной рады по вопросам госстроительства поддержал заявление Юлии Свириденко об увольнении с поста премьер-министра страны. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за это решение проголосовали 16 членов комитета, а четверо воздержались. Теперь парламент должен провести общее голосование, чтобы окончательно утвердить отставку. На заседании Свириденко объяснила свой уход желанием Владимира Зеленского обновить и перезагрузить правительство, пишет РИА Новости.

Парламент рассмотрит вопрос об отставке премьера во вторник. Уже в четверг депутаты планируют назначить нового главу кабинета министров и других членов правительства. Ранее Владимир Зеленский открыто заявил, что хочет сменить состав кабмина и заменить Свириденко на другого руководителя. Сама Юлия Свириденко подтвердила, что покидает должность. По мнению Железняка, самым вероятным кандидатом на пост нового премьера станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.