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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Приложение "Царских дней" в Екатеринбурге заменят на "Аминь"

В этом году участники "Царских дней" смогут воспользоваться новым мобильным приложением "Аминь". Об этом в своих соцсетях рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

"Цифровая среда сейчас стремительно меняется и в этом году старое приложение "Царских дней" заменит партнерский проект "Аминь", - написал владыка.

В нем, как и в старом приложении, также содержатся расписание, маршруты и другая полезная информация. Помимо этого, в "Аминь" уже добавлены программа мероприятий, возможность заказа треб в храмах Екатеринбурга, а также тексты Священного Писания и молитвослов, богослужебный календарь и православные книги.

Скачать приложение можно как владельцам Android, так и iOS.

Напомним, что "Царские дни" проходят в свердловской области с 11 по 21 июля. Это молитвенные торжества в память о духовном подвиге святой Царской семьи и одноименный XXV Международный фестиваль православной культуры. Традиционно, мероприятия проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

Центральным событием памятной недели станет Ночное Богослужение у Храма-на-Крови и масштабный крестный ход до Ганиной Ямы. Молитвенное шествие знаменитое по всему миру – ради этой ночи в Екатеринбург приезжают десятки тысяч православных христиан из разных уголков планеты. В этом году литургия и крестный ход пройдут в ночь с четверга на пятницу.

Теги: Екатеринбург, Царские дни, Аминь, приложение


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