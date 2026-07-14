Строительство Ленского моста в Якутии перешло в активную фазу

Глава Якутии Айсен Николаев встретился в Кремле с Владимиром Путиным и рассказал о ходе строительства моста через реку Лена. По словам Николаева, специалисты уже установили фундаменты под восемь опор и забили 208 свай из необходимых 990. Сейчас строители монтируют коффердамы - это специальные крупные сооружения, на которых они возведут основные опоры моста прямо в русле реки, пишет РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что общая стоимость проекта составит около 170 млрд рублей. Глава республики добавил, что на данный момент на работы уже выделили 26 млрд рублей. Строительство идет по поручению президента и должно решить проблему круглогодичного транспортного сообщения в регионе. Николаев подчеркнул, что сейчас стройка находится в самой активной стадии.