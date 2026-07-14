Вопросы развития системы медобслуживания кубанцев стали предметом обсуждения на встрече Юрия Бурлачко с министром здравоохранения края

Сегодня в кубанском парламенте состоялась рабочая встреча председателя ЗСК Юрия Бурлачко с недавно назначенным министром здравоохранения края Владимиром Крушельницким. Во встрече также принял участие заместитель руководителя кубанского парламента – председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

Спикер ЗСК отметил, что министр имеет опыт работы в сфере здравоохранения, в том числе управленческий. Напомним, Владимир Крушельницкий в последние годы работал заместителем руководителя одного из крупнейших медучреждений региона – Краевой больницы № 2.

«Вы возглавили сложное хозяйство. Уверен, в ходе работы у вас возникают разные вопросы, в том числе требующие помощи депутатского корпуса. Все последние годы здравоохранение в крае, как и во всей стране, модернизируется, динамично меняется. Здесь достаточно вспомнить непростой переход всех муниципальных медучреждений на краевой уровень. Это большая работа с учетом того, что кубанская медицина функционирует с повышенной нагрузкой, связанной с фактической численностью населения, которая также увеличивается уже не только в летний период, но и круглогодично из-за работы наших развивающихся курортов. Все это, безусловно, говорит о том, что нашему здравоохранению надо подстраиваться под имеющиеся реалии и вызовы времени», – сказал Юрий Бурлачко.

Владимир Крушельницкий отметил, что на первом этапе его работы на посту министра он намерен наладить системную, планомерную, бесперебойную работу по оказанию качественной медицинской помощи современного уровня жителям края. Одним из эффективных решений здесь он видит создание специализированных межрайонных центров по различным направлениям медицинской помощи, в частности офтальмологических и эндоскопических, потребность в которых очень высока. К примеру, работу одного из таких центров планируется наладить на базе ККБ №1 путем доукомплектования и дооснащения имеющегося специализированного отделения. Всего в планах краевого минздрава открытие в регионе девяти офтальмологических и трех эндоскопических центров, а также модернизация других медучреждений, в том числе краевого онкоцентра.

Еще одной темой встречи стали вопросы подготовки кадров для медучреждений Кубани. Была подчеркнута большая роль Кубанского государственного медицинского университета, который постоянно развивается и в этом году впервые выпустил медсестер с высшим образованием. Особого внимания заслуживает и профориентационная работа вуза со своим проектом «УникУМ – Школьники региона», направленным на раннее ознакомление школьников с работой врачей и медсестер.

Обсудили участники встречи и другие актуальные вопросы развития здравоохранения края.

Так, Николай Петропавловский заострил внимание на теме лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

Завершая встречу, Юрий Бурлачко подчеркнул, что любая модернизация и изменения в системе здравоохранения должны приводить только к улучшению медобслуживания населения, повышению качества и доступности медицинской помощи для кубанцев.

Председатель ЗСК предложил министерству провести исследование, которое учитывало бы объективные цифры численности населения, получающей медпомощь на Кубани, и потребность в различных медучреждениях и медработниках для этого количества пациентов. Юрий Бурлачко заверил, что у депутатов кубанского парламента есть возможность результаты этого исследования представить и на площадке Южно-Российской Парламентской Ассоциации, и на Совете законодателей, чтобы заручиться поддержкой коллег и с помощью федерального центра заниматься выработкой дальнейших решений.