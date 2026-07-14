Основные объекты Салаватского нефтехимического комплекса не пострадали – глава Башкирии

Основные объекты Салаватского нефтехимического комплекса не пострадали при атаке беспилотников, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Главное, что нет погибших или пострадавших. Было несколько очагов воспламенения. Практически все они ликвидированы. Основные объекты не пострадали. Есть некоторые повреждения эстакад, по которым подаются ресурсы, проходят электрические кабели. Восстановительные работы будут идти круглосуточно. Полагаю, что в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объёмы работы", - сообщил глава республики.

Он добавил, что в районе идут поиски упавших беспилотников.