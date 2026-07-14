Губернатор Воронежской области стал первым главой региона, пересевшим на электромобиль

Глава Воронежской области Александр Гусев стал первым губернатором в России, пересевшим на электромобиль, сообщил Mash.

По данным Telegram-канала, Гусев приобрел китайский электрокар Aito M, сменив прежний Mercedes GLS 450, который после ухода европейских брендов стало сложнее обслуживать. Машину губернатор купил за личные средства. Также известно, что за рулем Гусев ездит сам.

Отметим, в июне в Воронежской области, как и в ряде других регионов, ввели лимиты отпуска топлива. Временное отсутствие на конкретных заправочных станциях связано с логистическими вопросами и повышением спроса, заявляли власти.