Топливный кризис: В Югре принято решение о приоритете отпуска топлива оперативным службам

В Югре на заседании оперштаба обсуждался вопрос по обеспечению топливом специализированного оборудования и автомобильного транспорта, задействованного в решении задач безопасности, медицинского обеспечения, коммунального и транспортного обслуживания. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что на топливном рынке отмечается "напряженность".

"Вместе с тем на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний, а также на большинстве частных АЗС обеспечивается системный подвоз горючего. В условиях повышенного спроса приняли решение о приоритетном порядке обслуживания и отпуска топлива оперативным службам: подразделениям МЧС России и Центроспас-Югория, правоохранительным органам, автомобилям скорой помощи, аварийным бригадам коммунальных служб, а также подразделениям, обеспечивающим работу общественного транспорта – городских и межмуниципальных маршрутов", - говорится в сообщении.

Особое внимание уделено обеспечению топливом труднодоступных населенных пунктов, где водный транспорт является основным средством передвижения. В Югре таких населенных пунктов 57. Губернатор поручил депэкономразвития Югры проработать с организациями, осуществляющими розничную реализацию моторного топлива, вопрос отпуска бензина и дизеля в переносную тару: собственникам маломерных судов и жителям на бытовые нужды (бензопилы, газонокосилки, генераторы и т. п.) – в объеме до 20 литров.

"Правительство Югры будет оперативно реагировать на любые изменения и при необходимости корректировать подходы к распределению топливных ресурсов. Держу ситуацию на личном контроле", - заявил Кухарук.