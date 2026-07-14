К Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге отреставрируют 9 ОКН
В рамках подготовки к Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге проводится реставрация фасадов 10 объектов, 9 из которых являются объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.
Как рассказал мэр в своем канале, будут отреставрированы следующие объекты:
- усадьба Ошуркова;
- усадьба Давыдовых;
- фотографический музей В.Л. Метенкова;
- дом Петровых;
- магазин на улице 8 Марта, 19б;
- дом жилой на улице 8 Марта, 21;
- здание на улице Малышева, 31г / улице 8 Марта, 8е;
- аптека на улице Пушкина, 16;
- главное здание администрации города;
- здание молодежного кластера "Салют".
Как уточнил Орлов, все реставрационные работы будут завершены к сентябрю, когда и состоится фестиваль.
Напомним, ранее в Свердловской области выбрали имя соболенка – символа Международного фестиваля молодежи-2026.