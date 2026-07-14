Реконструкцию привокзальной площади в Екатеринбурге хотят завершить к сентябрю

В Екатеринбурге стартовала реконструкция привокзальной площади – ключевых транспортных ворот уральской столицы. Как рассказал первый замглавы города Рустам Галямов, завершить все работы планируется к сентябрю.

"Привокзальная площадь давно нуждалась в комплексном обновлении. Для нас важно учитывать двойное назначение этого пространства: это не только современный транспортно-пересадочный узел для гостей города, но и знаковое место для екатеринбуржцев, где установлен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу. Монумент должен остаться исторической ценностью, центром площади, вокруг которого будет выстроено новое комфортное пространство", – отметил Галямов.

Он также подчеркнул, что одной из самых сложных задач станет интегрирование элементов благоустройства и одновременно сохранение логистики: движение личного и общественного транспорта, велодорожки, парковки и пешеходные маршруты. По словам Галямова, благоустроенная территория станет одной из ключевых площадок Международного фестиваля молодежи.

Сейчас строители проводят демонтаж проезжей части на площади, ремонтируют сети дождевой канализации, а также переустраивают системы освещения и контактной сети. После этого начнется укладка плиточного покрытия на тротуаре вдоль площади. На площади также появится система видеонаблюдения и масштабное озеленение – планируется высадить более полусотни деревьев и кустарников.

В связи с работами по благоустройству на площади организовано автомобильное движение с устройством временной остановки для общественного транспорта в центре площади с разделением пешеходного и автомобильного потоков. Специалисты просят автовладельцев и пассажиров заранее планировать свой маршрут.