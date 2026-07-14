Ключевая ставка будет снижаться - Путин

Ключевая ставка будет снижаться, это естественный процесс, исходя из макроэкономических показателей, заявил президент России Владимир Путин за полторы недели до очередного совета директоров Центрального банка.

"Это [снижение ставки] должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики", - заявил глава государства во время встречи с главой Якутии Арсеном Николаевым.

На предыдущем заседании СД регулятора принял решение о минимальном снижении ставки (на 0,25%), и рынок воспринял это как сигнал – на ближайших заседаниях ставка либо будет сохраняться на текущем уровне в 14,25%, либо будет повышена, поскольку регулятор видит признаки ускорения инфляции.

Так, заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин отметил, что ЦБ не может "закрыть глаза" на цены на топливо: "Но мы исходим из того, что меры, принимаемые правительством, будут способны обеспечить нормализацию ситуации на топливном рынке. При выверенной ДКП Банк России по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году".