Исторический максимум: экономист оценил текущий уровень жизни в России

Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что сейчас россияне живут лучше, чем когда-либо. Эксперт изучил данные Росстата о том, сколько продуктов человек может купить на среднюю зарплату. Сравнение первого квартала этого года с прошлыми периодами показало, что реальные доходы граждан выросли. По мнению экономиста, жаловаться на бедность странно, так как статистика подтверждает рост уровня жизни в исторической перспективе.

Анализ цен выявил падение покупательной способности только по четырем позициям: говядине, подсолнечному маслу, хлебу и хлебобулочным изделиям. В этих категориях на средний доход сейчас можно купить меньше товара, чем раньше. Однако по остальным сорока пунктам списка возможности россиян выросли. Зубец подчеркнул, что по большинству товаров современные доходы позволяют покупать больше, чем в предыдущие годы.

При этом другие эксперты дают менее оптимистичные прогнозы на будущее. Например, Людмила Иванова-Швец ожидает, что к 2027 году рост зарплат в России замедлится. Она считает, что компании скоро достигнут своего предела и не смогут дальше увеличивать расходы на оплату труда сотрудников. Таким образом, нынешний период может стать верхней точкой роста благосостояния перед стабилизацией рынка.

Ранее Маргарита Симоньян в эфире у Владимира Соловьева раскритиковала "ропот в московских гостиных" и мнение влиятельных лиц о том, что СВО не стоило начинать. Она напомнила, что Киев открыто готовил нападение на Крым и Донбасс, поэтому Россия не могла ждать усиления противника. Комментируя топливный кризис, Симоньян призвала не паниковать и заявила, что народ справлялся и с более тяжелыми временами, включая систему карточек.