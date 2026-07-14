14 Июля 2026
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Фото: пресс-служба S7 Group

S7 Group успешно испытала легкомоторный самолет "Танго" с российским двигателем

S7 Group сообщила о первом успешном испытательном полете самолета "Танго" с отечественным двигателем АПД-520 "Лидер".

Легкомоторный самолет разрабатывает компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group), пилотировал экспериментальный образец летчик-испытатель 1 класса, директор ФАУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" Владимир Барсук. Он выполнил полет по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета, все системы самолета отработали штатно.

"Первому полету предшествовал комплекс наземных испытаний, в ходе которых специалисты проверяли работу экспериментального образца двигателя в составе самолета. Его запускали и проверяли на всех режимах, измеряли время запуска и скорость набора оборотов. Затем последовали рулежки по полосе, скоростные пробежки на режимах, близких к взлетным, и подлеты на высоту до 5 метров для определения скорости отрыва. После успешного завершения всех этапов самолет был признан готовым к первому полету", - сообщили в S7.

Разработка самолета началась в октябре 2022 года: производство полного цикла велось в Торбеево (Московская область). Первый прототип самолета Tango был представлен к августу 2023 года. Заявлялось, что самолёт целиком и полностью изготовлен из композитных материалов.

Первый полет самолета c бельгийским двигателем UL Power 520is состоялся 21 сентября 2024 года на аэродроме в Подмосковье. 6 февраля 2025 года самолет был представлен на выставке NAIS 2025. По оценке основателя S7 Group Владислава Филёва, модель Spectra PV-10 Tango может использоваться для обучения курсантов авиационных училищ и подготовки лётчиков гражданской авиации.

На стадии разработки заявлялось, что авионика и поршневой цилиндрический двигатель самолёта — российские, винт на начальных этапах будет иностранного производства, а доля зарубежных компонентов в сборке самолёта не будет превышать нескольких процентов.

Теги: s7, танго, легкомоторный самолет


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