В Ростовской области проработают альтернативные маршруты экспорта зерна из-за атак ВСУ

Власти Ростовской области совместно с экспортерами прорабатывают альтернативные маршруты поставок зерна на фоне атак ВСУ в Азовском море. Об этом сообщила заместитель губернатора региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

"В связи с временными трудностями в работе логистических маршрутов, связанными с судоходством в Азовском море, сейчас наш главный приоритет - обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая", - написала она в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что из-за участившихся атак украинских беспилотников судоходство в Азовском море, Керченском проливе и Азово-Донском канале практически парализовано. По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, Киев развернул беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием беспилотников против судов в Азовском море, интенсивным налетам подверглись десятки лайнеров, перевозивших горюче-смазочные материалы.

Минитранс России заявил, что принимает срочные меры, чтобы сохранить перевозки грузов из-за участившихся нападений на гражданские суда. Сспециалисты уже внедряют новые способы защиты торгового флота.