Каждый пятый автомобилист стал ездить меньше на фоне проблем с топливом - опрос

Около половины автовладельцев продолжили ездить в прежнем режиме после появлений проблем с топливом, таковы результаты опроса агентства "Автостат". 22% ответили, что стали ездить на машине меньше, каждый восьмой респондент заявил, что уже задумывается о покупке автомобиля на альтернативном виде топлива.

Владельцы электрокаров и гибридов, а также пешеходы ответили, что их вообще проблемы с заправками не интересуют – таковых набралось 18%.

Участники опроса отмечали в комментариях, что стали заранее планировать маршруты поездок с учетом возможности заправить машину, задумываются или уже записываются на установку ГБО или просто стараются ездить в более экономичном режиме.