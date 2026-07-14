56 человек ищут художницу в селе Кын: в МЧС рассказали о ходе работ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировали ситуацию с поиском художницы Олеси Косаревой, пропавшей во время ливней в селе Кын.

В ведомстве сообщили в ответ на запрос Накануне.RU, что на сегодняшний день запланировано проведение поисковых мероприятий, силами сотрудников полиции, администрации.

Также оказывается адресная помощь населению, организована работа лодочной переправы. Когда интенсивность течения реки Кын снизится, будут организованы работы по возведению временной переправы. Всего привлечено: 56 человек, 22 единицы техники (в т.ч. пять плавсредств), из них от МЧС России – два человека, одна единица техники.

В администрации Лысьвенского округа сообщили, что поисками пропавшей Олеси Косаревой занимаются сотрудники органов полиции.

На сегодня в ПВР жителей нет. Там размещен пункт питания рабочих, которые ликвидируют последствия подтоплений.

Эвакуировали туристов и дачников, а жители все вернулись в дома. Им ничего не угрожает. Лежачего больного перевезли в больницу города.