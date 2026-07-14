Сбер открыл бесплатный доступ к новым ИИ-моделям для работы с речью

Сбер выложил в открытый доступ речевые модели GigaChat3.1-Audio-10B и GigaAM Multilingual. Банк сделал это, чтобы помочь российским разработчикам создавать качественные сервисы на языках России и стран СНГ. Тесты подтвердили: решения Сбера распознают речь точнее мировых аналогов, что дает бизнесу новые возможности для автоматизации, пишет Finestia.

Модель GigaChat3.1-Audio-10B не только переводит голос в текст, но и определяет эмоции собеседника. Алгоритм фиксирует точные таймкоды, понимает сложные термины и различает голоса нескольких участников беседы. Компании могут встраивать эту технологию в свои системы, чтобы автоматически проверять качество обслуживания и лучше понимать контекст разговоров.

Вторая новинка, GigaAM Multilingual, автоматизирует повседневные задачи: разгружает операторов контакт-центров, составляет протоколы встреч и создает субтитры. Также на ее базе можно строить сервисы для людей с нарушениями речи. Модель изначально учитывает лингвистику СНГ, поэтому работает точнее зарубежных программ.

Сбер разрешил использовать эти технологии бесплатно. Это поможет стартапам и крупным компаниям экономить на исследованиях и быстрее выпускать умных помощников. Эксперты считают, что такой шаг ускорит развитие ИТ-сектора и сделает цифровые услуги более удобными для пользователей.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов на Глобальном диалоге ООН призвал сделать искусственный интеллект доступным для всего мира, а не только для отдельных стран и корпораций. Дипломат подчеркнул, что технологии ИИ должны ускорять прогресс, а не становиться инструментом давления или неравенства.