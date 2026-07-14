В затопленном Ирбите введен режим ЧС муниципального уровня

В уральском городе Ирбит ввели режим ЧС из-за опасного уровня воды в местной реке Ница. Об этом сообщил глава городского округа Николай Юдин.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, по последним данным, высота уровня воды в Нице достигла отметки 741 сантиметр.

"На территории города с 15.00 вводится режим ЧС муниципального уровня", - сообщил Юдин.

По его словам, на работу спасателей и предприятий это решение существенно не повлияет.

"Все необходимые меры мы принимаем уже в течение двух недель, то есть с момента, когда в Ирбит стали поступать первые прогнозы о неблагоприятном развитии паводковой ситуации", - отметил мэр.

Юдин также добавил, что дополнительно развернут еще один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще. Уже сегодня он будет готов принимать всех желающих покинуть зону затопления.

Напомним, что этой ночью уровень воды в реке Ница поднялся на 25 см. По данным МЧС, гидрологическая обстановка в Свердловской области остается напряженной.