Тема Украины является предметом разногласий между Москвой и Баку - Кремль

Тема Украины является предметом разногласий между Москвой и Баку, "но это не повод портить отношения с Азербайджаном", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Что касается точки зрения по Украине, то мы считаем эту точку зрения ошибочной. И мы будем по всем каналам последовательно, аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной", - прокомментировал представитель Кремля позицию Азербайджана.

Накануне об отношениях Баку и Москвы высказался президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы", - сказал Алиев. Глава государства добавил, что "Азербайджан ценит отношения с Россией".

"Они (отношения между странами – прим. ред.) охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают сегодня. Конечно, очень важную роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество", - заявил Алиев.