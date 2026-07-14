Суд смягчил наказание свердловчанке, 8 лет истязавшей опекаемых детей

Свердловский областной суд смягчил приговор Инге Костюкович из Новолялинского района, осужденной за истязание каждого из пяти своих подопечных на протяжении восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что с сентября 2012-го по декабрь 2020 года женщина жестоко наказывала своих детей за плохое поведение в семье, школе и невыполнение бытовых обязанностей по дому.

"Физическое и психическое насилие носило систематический характер, при этом в отношении малолетнего потерпевшего применялись предметы, используемые в качестве оружия, а самому ребенку причинялись мучения", - отмечают в суде.

Костюкович таскала детей за волосы, кусала пальцы рук, много била по голове, телу и конечностям как руками, так и используя веник, обувь, пластиковые палки, веники из крапивы. Она также принуждала их стоять на коленях на горохе, связывала руки, требовала подолгу приседать с поднятыми руками, морила голодом, заставляя стоя на коленях смотреть, как ест сама. В холод опекунша выводила детей на снег и обливала холодной водой, вынуждала спать на холодном полу, требовала наносить каловые массы на лицо, высыпала на голову окурки и пепел и обливала мочой.

В марте этого года Верхотурский районный суд приговорил Костюкович к 8 годам колонии общего режима, а также обязал выплатить потерпевшим 3,4 млн рублей.

Приговор был обжалован осужденной и ее адвокатом. Поимо этого, прокурор также принес апелляционное представление. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон, изменил приговор суда первой инстанции, снизив срок наказания по совокупности преступлений до 7 лет 10 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Напомним, что ранее суд также вынес четыре частных постановления в адрес руководителей двух школ, полиции и управления социальной политики министерства социальной политики Свердловской области №14. Суд обратил внимание должностных лиц на недостатки в работе, которые способствовали совершению преступлений.

