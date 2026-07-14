"Репрессии Европы": Кремль ответил на черные списки для VK

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает санкции против мессенджера "Макс" абсурдными. Он заявил журналистам, что такие действия Европы показывают ее репрессивный характер. По словам Пескова, Москва не приемлет подобные ограничения и считает их необоснованными. Так представитель Кремля прокомментировал решение Евросоюза, который внес российские технологические компании в черные списки, пишет РИА Новости.

В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против холдинга VK и компании "Коммуникационная платформа", которую в Европе считают юридическим лицом мессенджера "Макс". Несмотря на это, представители VK сообщили, что ограничения никак не влияют на работу их сервисов. В компании заверили, что "Макс" и другие платформы продолжают работать в обычном режиме. Пользователи по-прежнему имеют доступ ко всем функциям приложений, а санкции Брюсселя не мешают привычной эксплуатации программ.

Ранее котировки VK на бирже пошли вниз после того, как Евросоюз ввел санкции против холдинга и юридического лица мессенджера Max. Давление на компанию усилилось еще в июне, когда Apple без объяснения причин удалила из App Store все ключевые сервисы экосистемы, включая "Одноклассники", почту Mail.ru и сам Max.