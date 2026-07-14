Болгария объявила о выходе из "коалиции желающих"

Болгария объявила о своем выходе из так называемой "коалиции желающих". Как заявил премьер-министр республики Румен Радев агентству Bloomberg, София не намерена участвовать в объединении, которое настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине.

По словам политика, урегулирование конфликта возможно только через дипломатический подход.

13 июля в Париже прошел саммит "коалиции желающих". Болгария не была представлена на встрече. Ранее Радев заявил, что страна исчерпала свои возможности для оказания военной помощи Украине.