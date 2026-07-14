В Челябинске пациенты напали на врача "скорой помощи"

Вблизи одного из торгово-развлекательных центров Челябинска произошло нападение на врачей.

Это случилось вечером 13 июля. Вызов был к ТРК "Космос". Медики столкнулись с агрессивным поведением группы молодых людей, к которым их и вызвали. Компания нецензурно выражалась, нападала на автомобиль, а также один из агрессоров ударил врача.

На помощь медработникам прибыли сотрудники охраны ТРК "Космос", после была вызвана Росгвардия. Нападавший задержан, а пострадавшему врачу коллеги оказали необходимую помощь, сообщает минздрав Челябинской области. В региональном управлении СКР уточнили, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".