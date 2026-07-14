Тюменская область - в лидерах по ведению лесного хозяйства

Тюменская область - в лидерах по ведению лесного хозяйства, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Рослесхоз подвел итоги оценки эффективности за 2025 год. Субъекты РФ разделены на несколько групп. Тюменская область - лидер в группе "А".

Наивысшую оценку регион получил, в частности по охране лесов от пожаров. Кроме того, Тюменская область улучшила показатели по борьбе с лесными вредителями, выполнен норматив патрулирования лесов в рамках лесной охраны, снижен средний размер вреда лесам, отмечено в сообщении ведомства.

"Не могу не отметить работу региональных лесных ведомств республик Коми и Татарстан, Амурскую и Владимирскую области, которые второй год подряд показывают высокие результаты по ведению лесного хозяйства в своей группе. А также поблагодарить Тюменскую, Томскую, Орловскую области, Чукотский автономный округ, Республику Северная Осетия-Алания", - подчеркнул руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Напомним, в Тюменской области: в ноябре 2025 года утверждены и успешно реализованы план мероприятий по подготовке к сезону, сформированы перечни населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, для снижения рисков пожаров осуществляется круглосуточный мониторинг с использованием космических спутников и видеосистем, осуществляется патрулирование лесов, в сводный план тушения пожаров включены 600 единиц техники и более тысячи специалистов в сфере пожарной безопасности, в том числе 120 пожарных десантников.