Топливные компании в регионах получили предупреждения от ФАС из-за цен на бензин и дизель

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России направили предупреждения 14 предприятиям в Кировской, Удмуртской, Саратовской, Нижегородской областях и Краснодарском крае по итогам мониторинга цен на бензин и дизельное топливо.

По данным ФАС, в Кировской области меры реагирования связаны с "экономически необоснованным" изменением цен на топливо на АЗС компаниями, которые занимают доминирующее положение в нескольких районах; в Саратовской и Нижегородской областях — с ростом цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на заправках.

В Удмуртии компания, которая занимает доминирующее положение на рынке в республике, изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям.

Еще шесть компаний получили предупреждения от УФАС в Краснодарском крае. В их действиях также выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее ФАС возбудила дело против шести операторов независимых сетей АЗС московского региона из-за одновременного роста цен.