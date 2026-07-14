У россиян скрытый голод даже при лишнем весе - врач

Россияне часто имеют лишний вес, но испытывают при этом скрытый голод, поскольку при достаточной или даже излишней калорийности пищи не получают необходимых полезных веществ. Об этом заявила завкафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших.

Она отметила, что еда зачастую "пустая". По данным ФИЦ питания и биотехнологии, россиянам сильно недостает витаминов D, Е, A, группы В. Недостаток трех и более витаминов в организме отмечается почти у каждого второго ребенка и у каждого четвертого взрослого. Обеспечены всеми витаминами только 14% взрослых и 17% детей. Людям не хватает железа, йода, цинка, кальция и других элементов, что сказывается на здоровье.

А вот чего россияне потребляют слишком много, так это сахара. При рекомендуемой норме 25 г в сутки люди потребляют около 80 г. Также это жиры и соль. Много едят переработанных мясных продуктов: колбас, сосисок и т.п., - в которых избыток всего этого. Так питаются более 40% россиян.

При этом люди недоедают овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса и рыбы. Проблема и в том, что люди не хотят тратить время на приготовление здоровой пищи, предпочитая готовое ради экономии времени. Но исследования показывают, что содержание полезных веществ в продуктах за последние полвека снизилось на 25–50%, подчеркнула врач.