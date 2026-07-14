Назначена дата рассмотрения апелляции на приговор экс-руководителям СИЗО-1 Екатеринбурга

Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор бывшим руководителям СИЗО-1 в Екатеринбурге, откуда 1 сентября прошлого года сбежали двое осужденных за терроризм.

На скамье подсудимых оказались экс-начальник ФКУ "Следственный изолятор №1" ГУФСИН по Свердловской области Алексей Киселев, его заместитель Андрей Квон и начальник отделения дежурной службы ФКУ "СИЗО №1" Андрей Зацепин. Всех троих обвиняли по статье УК РФ "Халатность".

Бывшие руководители следственного изолятора полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела без проведения судебного следствия. В начале июня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал их виновными и назначил штрафы: Андрею Зацепину – 90 тысяч рублей, а Алексею Киселеву и Андрею Квону – по 80 тысяч рублей каждому. 15 июня на приговор бывшим тюремщикам поступило апелляционное представление от прокуратуры.

На прошлой неделе материалы дела поступили в Свердловский областной суд. Сегодня была назначена дата рассмотрения апелляции. Как сообщается в электронной картотеке облсуда, заседание состоится в пятницу, 7 августа.

Напомним, что ранее областной суд рассмотрел апелляцию прокурора на приговор Александру Черепанову* и Ивану Корюкову*, которые прошлой осенью сбежали из СИЗО-1 Екатеринбурга.

*внесен в список террористов и экстремистов