Сергей Кравчук на встрече с инициаторами проекта «Чехов на Амуре» сообщил, что администрация Хабаровска поддержит его реализацию

Мэр Хабаровска провел встречу с инициативной группой Общественной палаты города, на которой обсудили создание сквера и памятника великому русскому писателю, драматургу, публицисту, врачу и общественному деятелю Антону Павловичу Чехову.

«На сегодняшний день пройден важный подготовительный этап: собраны все необходимые документы, а в конце марта 2026 года Хабаровская городская дума приняла решение о реализации проекта. Совместно с командой архитекторов, преподавателями и студентами ТОГУ разработан эскизный проект, проведен конкурс, по итогам которого выбран вариант камерного, уютного пространства. Площадь сквера составит порядка 500 квадратных метров. Центральным элементом станет бронзовая скульптура Антона Павловича Чехова высотой 2 метра. Ее создаст местный скульптор Роман Босов. Образ писателя будет воссоздан с опорой на творческое наследие хабаровского скульптора Владимира Филипповича Бабурова - первоначального вдохновителя идеи памятника», - рассказал Юрий Березутский, руководитель инициативной группы проекта «Чехов на Амуре» Общественной палаты Хабаровска.

«Рядом с памятником Антону Павловичу Чехову смонтируют сценический подиум для проведения творческих встреч, лекций и выступлений, а также обустроят комфортные зоны отдыха, тематическую фотозону и прогулочные дорожки. Сквер имени Чехова станет новым культурно-общественным центром притяжения для хабаровчан и гостей города, где планируется проводить литературные вечера, благотворительные акции, выставки и семейные праздники, что гармонично дополнит туристические маршруты краевой столицы», - добавил Валерий Хидиров, представитель инициативной группы проекта «Чехов на Амуре» Общественной палаты Хабаровска.

Мэр города Сергей Кравчук отметил важность инициативы и выразил готовность оказать поддержку проекту.

«Проект «Чехов на Амуре» - это не просто благоустройство территории, а вклад в культурную память города и формирование уважительного отношения к истории. Мы видим, насколько серьезно и ответственно подошла к делу инициативная группа, и со стороны администрации Хабаровска мы готовы оказывать проекту необходимое содействие. Уверен, что вместе с общественниками, бизнесом, жителями - мы сможем воплотить эту идею в жизнь и создать в краевом центре еще одно любимое горожанами место», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сроки реализации проекта приурочены к важной исторической дате: открытие сквера и памятника запланировано на 1 июля 2028 года. Эта дата выбрана не случайно: именно 1 июля 1890 года Чехов отплыл из Хабаровска в свое знаменитое путешествие на Сахалин - событие, которое стало частью большого рассказа о Дальнем Востоке.

Для популяризации проекта и вовлечения горожан готовится масштабная информационная кампания: разрабатывается брендбук, планируется серия публикаций и интервью. Особое внимание будет уделено просветительской составляющей: о великом писателе и проекте будут рассказывать во время различных мероприятий.

Уже в середине августа этого года запланирован субботник по расчистке территории будущего сквера. В рамках мероприятия планируется установить памятный гранитный знак с информационной табличкой - он обозначит место, где вскоре появится новое общественное пространство. К участию в субботнике и дальнейшей совместной работе будут приглашены все неравнодушные горожане.

Напомним, инициативная группа Общественной палаты города Хабаровска стала инициатором проекта «Чехов на Амуре». Общая предварительная стоимость его реализации – порядка 12 миллионов рублей. Поскольку проект является народным, Общественная палата города Хабаровска обращается ко всем неравнодушным жителям, предпринимателям, меценатам и общественным организациям с призывом поддержать эту инициативу посильным финансовым вкладом. Перечислить благотворительные средства на создание сквера и памятника можно на счет Автономной некоммерческой организации «Институт развития креативных индустрий Дальнего Востока» (ИНН 2700041870, КПП 270001001, расчетный счет 40703810770710000074 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк, БИК 040813608, корреспондентский счет 30101810600000000608), обязательно указав в назначении платежа: «Пожертвование на благотворительный проект «Сквер (памятник) А.П. Чехову в Хабаровске». Прозрачность расходования средств будет обеспечена регулярным публичным отчетом.

Следить за ходом реализации проекта и актуальными новостями Общественной палаты города можно в специальном разделе на официальном портале администрации по адресу.