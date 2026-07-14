14 Июля 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

После смерти семьи в погребе в Буланаше возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в погребе в поселке Буланаш (Артемовский район). Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Тела трех человек были обнаружены вечером 11 июля в погребе одного из местных домов. Погибшими оказались супруги - мужчина 1969 г.р., женщина 1970 г.р. и их дочь 1991 г.р. По имеющейся версии, в погребе было недостаточно кислорода, чего семья не заметила сразу. Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, признаков криминальной смерти на телах умерших обнаружено не было.

"С большой долей вероятности, это фатальное стечение обстоятельств. Дело в том, что поселок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь. Не случайно в былые времена люди, прежде, чем спуститься в подпол или овощную яму, сначала зажигали свечу и ставили ее в ведро. Если пламя гасло, это означало, что помещение необходимо тщательно проветрить, и только потом опускаться вниз", - пояснил полковник Горелых.

По его словам, семья наготовила партию консервированных огурцов из свежего урожая и намеревалась их убрать на хранение в подпол. Сначала вниз спустилась дочь, затем ее мать. Поняв, что жены и дочери долго нет, в погреб спустился и отец семейства. По расположению тел стало ясно, что он пытался подтянуть своих близких к выходу, но тоже потерял сознание и упал.

"Соответствующие специалисты газовой службы, выезжавшие на место трагедии, установили, что в погребе действительно была превышена концентрация вредных веществ. С учётом этих обстоятельств, прошу жителей Буланаша быть осторожными при пользовании хранилищами для домашних заготовок, и прежде, чем туда спускаться, хорошо их проветривать", - добавил Валерий Горелых.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Следователи собирают и закрепляют доказательственную базу. Место происшествия уже осмотрели, сейчас допрашиваются свидетели, истребуется характеризующий материал. Для определения точной причины смерти погибших назначены и проводятся необходимые экспертные исследования.

Теги: Буланаш, погреб, смерть, уголовное дело


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