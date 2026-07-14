Объем легальных размещений рекламы в рунете снизился почти на 20%

В 2025 году в России снизился объем легальных рекламных размещений в сети – примерно на 19,5% относительно предыдущего года. Таковы данные Единого реестра интернет-рекламы.

Чуть снизилось и число самих рекламодателей, более 60% рекламных бюджетов приходится на крупных рекламодателей, их доля растет (хотя объем рекламных затрат при этом сокращается), пишут "Ведомости".

Больше всего на легальную интернет-рекламу тратятся представители оптовой и розничной торговли (за исключением торговли автомобилями), сферы IT-технологий, а также финансовые организации.

Интересно, что отраслевые объединения рекламщиков при этом фиксируют рост сегмента интернет-рекламы.

Участники рынка не исключают, что статистика говорит о снижении бюджетов у некоторых рекламодателей, а также о переходе части бюджетов в "серую" зону без маркировок.