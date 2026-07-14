Еврокомиссия рекомендовала резко ограничить доступ детей к соцсетям

Еврокомиссия рекомендует существенно ограничить доступ детей и подростков к соцсетям. Об этом говорится в докладе Еврокомиссии.

Предлагается полностью запретить доступ к соцсетям детям до 13 лет, а после этого возраста разрешить только соцсети, соответствующие требованиям безопасности. До 13 лет пользоваться соцсетями можно только с согласия и под присмотром родителей или же в образовательных целях. Проверка возраста должна проводиться без передачи платформам паспортных данных или биометрии.

Авторы также призывают обязать платформы отказаться от бесконечной ленты, автозапуска видео, навязчивых уведомлений и других элементов, которые вызывают зависимость у детей.

Как писало Politico, на основе этих рекомендаций осенью будет представлен план общеевропейских возрастных ограничений для пользователей соцсетей, которые намерены закрепить законодательно.

Опрос ВЦИОМ ранее показал, что идею ограничения доступа детей к соцсетям поддерживают 83% россиян. Недавний опрос СПЧ дал подобные результаты: полный запрет соцсетей до 15-16 лет поддержали 53%, еще 35% считают, что запрет не нужен, но нужно ужесточить порядок доступа, то есть ввести или согласие родителей, или ограничение времени. Однако власти отрицают любые планы по ограничению соцсетей для детей.