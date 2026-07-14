В Пуровском районе отменен режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров

В Пуровском районе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за лесных пожаров. Однако расслабляться пока рано: противопожарный режим продолжает действовать до 30 августа, а въезд в леса района ограничен как минимум до 16 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

Жителей призывают сохранять бдительность. На утро 14 июля на Ямале зарегистрированы семь природных пожаров — в Красноселькупском, Приуральском и Шурышкарском районах, пять из них локализованы.

Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в округе произошло 372 природных пожара.