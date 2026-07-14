Глава Тувы осмотрел строительные объекты и встретился с жителями Монгун-Тайгинского района

Владислав Ховалыг побывал с рабочей поездкой и осмотрел строящиеся объекты в самом отдаленном районе Тувы – Монгун-Тайгинском. Рабочий выезд глава республики начал с села Кызыл-Хая, где Владислав Ховалыг посетил строящиеся объекты.

В Кызыл-Хая этим летом возводят новую школу и стадион, что для небольшого является настоящим строительным бумом. Глава Тувы осмотрел стройки, пообщался с рабочими. Затем он осмотрел все основные объекты села, побывал в больнице и детском саду, на предприятиях «Дизель» и «Моген-Бурен». Также состоялась встреча с жителями на сходе в Доме культуры.

«Земляков справедливо волнуют вопросы надежного электроснабжения, качества дорог и развития сельского хозяйства. Проблем хватает, но мы решаем их последовательно. Жители сами отмечают позитивные изменения от уже проделанной работы, и эта оценка — лучшая мотивация для нашей команды работать еще усерднее», - поделился впечатлениями от встречи с кызылхаинцами Владислав Ховалыг на своем канале в МАХ.

Жители села высказали слова поддержки руководителю региона, поблагодарили за внимание к их обращениям и усилия, которые Глава Тувы уже предпринял и продолжает предпринимать для развития поселения и всего района. Жителей Кызыл-Хая, прежде всего молодежь, особенно обрадовала новость о планах правительства региона протянуть к ним оптоволоконную линию связи, с которой придет и быстрый интернет. Работы уже ведутся, запустить линию предполагается в 2027 году.

В районном центре – селе Мугур-Аксы – Главе республики показали строительство жилья для детей-сирот, ремонт школы и молодежного центра. Но самый крупный и перспективный проект – строящийся асфальтобетонный завод, с которым власти района рассчитывают кардинально улучшить качество и количество дорог.

В Мугур-Аксы Владислав Ховалыг также побывал на сходе граждан, поговорил на волнующие их темы, провел встречу с активом района. По традиции состоялась и встреча с ветеранами специальной военной операции - Аяном Иргитом, Менги Шомбулом, Донуратом Кара-Салом. Глава Тувы подробно расспросил их о проблемах, с которыми они столкнулись по возвращении из зоны СВО, обещал содействие в их разрешении.

«Монгун-Тайга — один из самых отдаленных и высокогорных районов Тувы. Здесь люди живут и трудятся в суровых климатических условиях. Наша обязанность — обеспечить им комфортную жизнь, качественную медицину, образование и надежные дороги», - резюмировал итоги поездки Владислав Ховалыг.