Горсовет Уфы расторг контракт с мэром Мавлиевым, подозреваемым в получении взятки

Депутаты Горсовета Уфы единогласно проголосовали за расторжение контракта с мэром Ратмиром Мавлиевым, которого подозревают в получении взяток.

Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Мавлиев останется мэром Уфы до вынесения приговора суда.

В начале июля 2026 года суд изменил Мавлиеву меру пресечения – из-под домашнего ареста его перевели на запрет определенных действий. Теперь он может свободно передвигаться, но ночью должен возвращаться домой.

"Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, отменил домашний арест и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, он может свободно передвигаться, но в ночное время с 10 вечера до 6 утра должен приходить домой. Интернет также под запретом, телефон только для связи со следователем и адвокатом", - сообщил защитник мэра.

В конце мая суд оставил без удовлетворения жалобу Мавлиева на действия следователя-криминалиста, расследующего его дело. Градоначальник пожаловался на то, что у него взяли образцы волос принудительно.

Также в мае Мавлиева выписали из больницы, где он провел несколько дней. Госпитализировали находящегося под следствием градоначальника с жалобами на боли в сердце. После выписки Мавлиев вернулся под домашний арест, куда его перевели из СИЗО в апреле.

30 апреля суд заключил Мавлиева под стражу до 11 июля включительно. Градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки (п.п. "в", "г", "е" ч. 3 ст. 286, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана. Мэр, по словам его защиты, виновным во вменяемых преступлениях себя не признает.

Следствие считает, что мэр столицы республики "незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория "Радуга", в результате чего государству и обществу причинен существенный ущерб на сумму более 13 млн рублей".

"Также он [Мавлиев] организовал сбор денежных средств от рекламных агентств, выигравших торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в г. Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 млн рублей. В последующем по его указанию за счет средств, пожертвованных рекламными агентствами, было организовано приобретение в собственность муниципального образования автомобиля представительского класса стоимостью более 21 млн рублей", - сообщили в суде со ссылкой на следствие.

Еще один эпизод в деле мэра связан с получением взятки от юрлица в размере 10 млн руб. за общее покровительство.