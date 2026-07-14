В Венгрии принята поправка об отстранении президента страны

Парламент Венгрии принял поправку в конституцию страны, предусматривающую возможность отстранения президента.

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Сразу после вступления в должность новый премьер Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку, иначе он будет смещен другим путем. По мнению Мадьяра, Шуйок недостоин олицетворять единство венгерской нации, законность и моральные ориентиры, так как не выступал против действий предыдущего премьера Виктора Орбана. Президент отказался, заявив, что венгерская конституция не оперирует понятиями, которые находятся вне закона. И он намерен пребывать на своем посту до конца срока, который начался в марте 2024 года и истекает в 2029 году.

Однако партия "Тиса", получившая по итогам парламентских выборов в апреле конституционное большинство, изменила конституцию. Накануне лидер оппозиционной фракции ФИДЕС Гергей Гуйяш ушел в отставку, заявив, что в Венгрии наступил конец демократии. Все оппозиционные фракции в знак протеста не пришли на заседание.

Венгрия является парламентской республикой. Но высшее представительство осуществляет президент. Он имеет право вето законов. Однако если он не подпишет новый закон, то парламент объявит ему импичмент, предупредил Мадьяр. Конституционное большинство его партии обеспечит нужное количество голосов.