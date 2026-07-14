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Общество Тюменская область
Фото: Лариса Лукьянова/ Радио Вера

В Тюмени во второй раз пройдут ночное богослужение и крестный ход в память о Царственных страстотерпцах

В ночь с 16 на 17 июля в Тюмени состоятся ночное богослужение и крестный ход, посвящённые памяти святых Царственных страстотерпцев. Такое памятное шествие пройдет в городе уже во второй раз.

Верующие соберутся в Знаменском кафедральном соборе. Начало ночного богослужения — в 23:30. В 1:30 крестный ход направится от собора к Ильинскому монастырю.

Дата выбрана неслучайно. Именно в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были убиты последний российский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и их дети — цесаревич Алексий, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с Царской семьёй погибли люди, которые оставались рядом с ними до конца.

Как известно, в 2000 году Русская православная церковь причислила членов Царской семьи к лику святых страстотерпцев. Логика прославления такова - они приняли страдания и смерть с христианским смирением, верой и незлобием.

Крестный ход станет общей молитвой о мире и милости Божией. Принять участие могут все желающие.

(2026)|Фото: znamenie-tmn.cerkov.ru

16 июля - 23:30 — начало ночного богослужения в Знаменском кафедральном соборе.

17 июля - 1:30 — начало крестного хода от Знаменского собора до Ильинского монастыря.

Организаторы приглашают жителей Тюмени присоединиться к богослужению и вместе пройти в составе крестного хода.

Теги: крестный ход, царские дни, богослужение в тюмени


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