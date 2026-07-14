NYT: КСИР задержал экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада

Экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада задержало разведывательное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сейчас он находится под домашним арестом, пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников.

Сообщается, что иранские власти раскрыли тайные контакты Ахмадинежада с Израиелем. Якобы, Израиль в течение многих лет пытался завербовать экс-президента в качестве агента разведки. Также сообщается, что в Израиле хотели бы видеть на посту главы Ирана Ахмадинежада после падения режима аятолл.

В публикации NYT утверждается, что Ахмадинежад плотно контактировал с израильскими спецслужбами с 2024 года и даже, якобы, встречался в Будапеште с бывшим главой Моссада Давидом Барнеа.

В последующие годы Израиль произвел несколько тайных платежей Али Акбару Джаванфекру, пресс-секретарю Ахмадинежада, и израильские агенты встречались с ним еще несколько раз.

В феврале израильская авиация нанесла удар по дому Ахмадинеджада, целью которого были его телохранители и бронированный автомобиль. После этого его забрали агенты Моссада и доставили в секретное убежище. Впоследствии он покинул убежище по неясным причинам и больше не появлялся до тех пор, пока не появился на похоронах бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Еще один источник рассказал, что Ахмадинеджад говорил о своих амбициях стать новым правителем Ирана с помощью иностранных держав и опасался, что война заставит США и Израиль выбрать вместо него дестабилизирующую фигуру.