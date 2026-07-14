МИД: Вбросы о введении "выездных виз" направлены на создание искусственной паники

Вбросы о введении "выездных виз" для россиян направлены на создание искусственной паники, заявили в МИД РФ.

"Накануне отпускного сезона иноагентские дезинформационные ресурсы попытались вбросить в цифровое пространство неоднократно использованную фальшивку о "выездных визах", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что это ложь "от начала и до конца".

В МИД напомнили, что опровергали подобные "фальшивки" в 2015, 2020 и 2022 годах.

Напомним, во время пандемии в 2020 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в принципе никаких запретов на выезд за рубеж быть не может, поскольку право на свободу передвижения закреплено в Конституции. "Я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в фактическом плане обсуждаться", - отмечал он.